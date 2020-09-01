Путин назвал коллаборационистами тех, кто согласен с переписыванием истории

Президент России Владимир Путин назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто согласен с переписыванием истории. Об этом пишет РИА «Новости».

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом - их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — сказал Путин.

Ранее некоторые западные страны называли СССР одним из виновников начала Второй мировой войны. Россия отвергла обвинения и назвала такие высказывания переписыванием истории.

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