Лавров назвал дату следующей видеоконференции глав МИД G20

Видеоконференция глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) состоится на текущей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он напомнил, что сейчас председателем встречи является Саудовская Аравия, она и занимается организацией.

Ранее также сообщалось, что страны-участницы «Большой двадцатки» совместно с приглашенными государствами выделят на борьбу с новым типом коронавируса COVID-19 свыше $21 млрд.

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