Лукашенко заявил, что настало время белорусам направить энергию в созидательное русло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с началом осени настала пора направлять энергию в созидательное русло. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

С таким заявлением глава государства выступил на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области.

«Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также призвал всех учителей в стране сосредоточиться исключительно на профессиональных задачах. По его словам, каждый педагог будет под защитой государства, как это было всегда.

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