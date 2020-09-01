Лукашенко заявил, что настало время белорусам направить энергию в созидательное русло
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с началом осени настала пора направлять энергию в созидательное русло. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
С таким заявлением глава государства выступил на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области.
«Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко также призвал всех учителей в стране сосредоточиться исключительно на профессиональных задачах. По его словам, каждый педагог будет под защитой государства, как это было всегда.
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