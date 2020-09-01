Оппозиция Белоруссии намерена зарегистрировать партию «Вместе»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о создании новой политической партии «Вместе». Об этом она сообщила в видеообращении.

Ролик выложен на YouTube-канале белорусского политика Виктора Бабарико, который также принял участие в ее создании. В настоящий момент идет подготовка документов к подаче на регистрацию.

Колесникова отметила, что сейчас Белоруссия находится в политическом и социально-экономическом кризисе и добавила, что партия готова помочь стране выйти из него.

«Мы объединимся и будем еще сильнее», — произнесла Колесникова.

В видеозаписи также есть фрагменты высказываний Бабарико. Он говорит, что нужно создать «организационную форму», которая займется проведением конституционной реформы, улучшением экономической обстановки в стране и позволит гражданам «проявлять свою гражданскую позицию».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.