В Минске задержали члена президиума КС оппозиции Лилию Власову

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова была задержана силовиками в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

«Лилия Власова, член президиума Координационного совета задержана сегодня ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля — прим. «Газета.ru»)», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что ранее женщина была вызвана в Центральное РУВД Минска из-за участия в акции протеста. Позже в ее доме прошел обыск.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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