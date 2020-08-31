Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность в связи с заявлением президента России Владимира Путина о формировании резерва силовиков в стране на случай ухудшения ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула требование оппозиции уважать суверенитет Белоруссии.

По ее мнению, возможная отправка сотрудников российских правоохранительных органов стала бы серьезным нарушением данного требования. Кроме того, это, по ее словам, несло бы за собой тяжелые последствия для взаимоотношения двух стран.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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