Запланированный визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня»

Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня», заявил ТАСС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, в свете последних событий в Белоруссии и того, что Латвия и другие страны Евросоюза не признают результаты президентских выборов в республике, визит не возможен и снят с повестки дня.

Данный визит планировался на начало апреля, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Стороны договорились, что встреча будет перенесена на ближайшее время.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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