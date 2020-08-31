Путин и Абэ подтвердили стремление заключить договор между Россией и Японией
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные разговоры, пишет агентство Киодо.
Лидеры подтвердили стремление заключить мирный договор между Москвой и Токио.
Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.
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