Путин и Абэ подтвердили стремление заключить договор между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные разговоры, пишет агентство Киодо.

Лидеры подтвердили стремление заключить мирный договор между Москвой и Токио.

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.

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