Кремль опроверг информацию о «пропущенном» звонке Путина Трампу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не ответил на звонок российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что в 2017 году Трамп пропустил телефонный звонок Путина. Узнав это, американский лидер стал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что тот не уведомил о звонке российского коллеги. Как сообщил Тимоти, Трамп прокричал: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».
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