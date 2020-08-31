Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром Японии

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с уходящим с поста японским премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которого он назвал политика величайшим премьером Японии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

Дир рассказал, что американский лидер отметил «потрясающую» работу Абэ на своем посту. Трамп в ходе телефонной беседы также признался, что отношения между Токио и Вашингтоном в настоящее время «лучше, чем когда-либо».

«Лидеры отметили, что их отношения исключительного характера; президент назвал Абэ величайшим премьер-министром в истории Японии», — сказал Дир.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

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