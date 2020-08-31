Байден считает, что Трамп виновен в разжигании ненависти и розни в американском обществе

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден прокомментировал беспорядки в Портленде (штат Орегон), а также обвинил американского лидера Дональда Трампа в разжигании ненависти и розни в американском обществе. Об этом сообщает официальный сайт Байдена.

По его словам, насилие, которое в минувшие выходные привело к смерти в этом городе неприемлемо.

«Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — говорится в заявлении Байдена.

Политик также отметил, что Трамп раздувает пламя ненависти и раскола в американском обществе, использует политику страха, а также бездумно поощряет насилие.

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