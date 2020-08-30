Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о его местонахождении фото с автоматом
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ответила на вопрос РИА «Новости» о местонахождении главы государства фотографией.
Так, на отправленном снимке белорусский президент запечатлен с автоматом на фоне Дворца независимости.
Кроме того, журналисты интересовались в своем запросе тем, осведомлен ли политик о том, что происходит в Минске на данный момент.
В воскресенье, 30 августа, оппозиция проводит протестные акции, участники которых собрались на проспекте Независимости и прошлись до резиденции Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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