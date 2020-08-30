К резиденции Лукашенко приехали БТРы

В Минске несколько БТР приехали к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, после того, как туда направились участники несанкционированной акции, пишет РИА «Новости».

Раньше около резиденции силовики выставили ограждение, не пуская дальше протестующих. Как сообщается, толпа остановилась напротив: люди хлопают, кричат и скандируют лозунги.

В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска началась очередная несанкционированная акция протеста. Правоохранители выборочно задерживают участников акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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