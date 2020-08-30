Стали известно, кого японцы хотят видеть новым премьер-министром

Большинство японцев желают видеть на посту нового премьер-министра после отставки Синдзо Абэ экс-министра обороны страны Сигэру Исибу. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на социологические исследования.

Так, Исибу поддерживают около 34% опрошенных, второе место по симпатиям граждан занял генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга — более 14%. На третье место вышел действующий министр обороны империи Таро Коно, его поддерживают более 13,5% опрошенных.

Кроме того, результаты опроса показали, что 48% граждан готовы проголосовать за правящую Либерально-демократическую партию Японии в октябре 2021 года.

Отмечается, что более половины опрошенных сочли уход Абэ целесообразным, однако около четверти респондентов заявили, что премьеру следовало сделать это раньше.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

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