Штаб Тихановской озвучил планы оппозиции после передачи ей власти в Белоруссии

Штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сообщил о планах оппозиции после передачи ей власти в Белоруссии, передает «Интерфакс».

Там рассказали, что Тихановская в первую очередь сформирует временное правительство на основе действующего и восстановит конституцию 1994 года. После этого будут созданы условия для проведения «прозрачных» выборов, которые и будут проведены.

14 августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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