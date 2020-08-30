В Черногории начались парламентские выборы

Избирательные участки на выборах в Скупщину (парламент) открылись в Черногории в 7.00 по местному времени (8.00 мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную избирательную комиссию республики.

Голосование продлится до 20.00 (21.00 мск), всего для его проведения было открыто более 1,2 тыс. избирательных участков.

По данным избиркома, правом голосовать в республике на сегодняшний день обладают около 540 тыс. человек из примерно 620 тыс. граждан страны. Всего за 81 место в парламенте Черногории борются 11 политических партий и коалиций.

Как отмечает агентство, впервые за 30 лет существования республики правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) во главе с президентом страны Мило Джукановичем может потерять парламентское большинство.

Так, опросы показывают, что за ДПС готовы отдать свои голоса 35,5% граждан, а вместе с партнерами по коалиции и партиями нацменьшинств — около 48%. Поддержать же оппозиционные партии, такие как «Демократы», гражданское движение URA и Социал-демократическую партию (SDP) готовы 52% опрошенных.

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