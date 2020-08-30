Трамп обвинил конгрессменов в утечке секретных данных

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены конгресса исказили секретную информацию с брифинга американской разведки, а также обвинил их в ее утечке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, директор нацразведки США Джон Рэтклифф предоставил информацию комитет палаты представителей по разведке, после чего ее слили.

Президент предположил, что это мог сделать глава комитета Адам Шифф, которого политик назвал «скользким», а также отметил, что в комитете могут быть «стукачи».

«Мы изучим это в отдельном порядке… Мы не позволим «стукачам» сливать информацию», — подчеркнул Трамп.

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