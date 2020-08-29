Задержанных в Минске журналистов DW и «Радио Свобода» отпустили

Журналисты «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, ранее задержанные в Минске, отпущены. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение Пилецкого.

«Андрей Рабчик и я освобождены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали журналистов «Радио Свобода» Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика.

По данным агентства, также отпущен ранее задержанный журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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