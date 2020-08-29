США поддерживают желание белорусов выбирать лидеров без вмешательства из-за рубежа

США поддерживают стремление белорусского народа выбирать лидеров без вмешательства других стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского посольства в Минске.

Отмечается, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, а также стремление белорусов «к демократическому, процветающему будущему».

При этом в диппредставительстве выразили негодование относительно преследования журналистов, блокировки независимых СМИ и оппозиционных сайтов и произвольных задержаний мирных граждан в ходе протестов.

В посольстве призвали власти Белоруссии «проявить сдержанность».

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