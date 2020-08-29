Запад призвал власти Белоруссии соблюдать международные обязательства

Евросоюз, США, Великобритания, а также Швейцария требуют, чтобы власти Белоруссии соблюдали принятые ими международные обязательства страны. Об этом говорится в размещенном на сайте британского правительства совместном заявлении диппредставительств данных стран и объединения европейских государств.

Речь идет, в частности, об обязательствах по соблюдению основных демократических свобод и прав человека.

Кроме того, страны Запада призвали белорусские власти расследовать злоупотребления и преступления, совершенные в ходе акций протеста, и привлечь виновных к ответственности, а также «прекратить насилие и угрозы применения военной силы» против граждан республики и отпустить на свободу «всех несправедливо задержанных».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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