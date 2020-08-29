Депутат Рады Гео Лерос заявил, что его машину сожгли
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Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что его автомобиль подожгли. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел в переулке Лабораторный.
Когда пожарные потушили огонь, машина была уже уничтожена. Оказалось, что она принадлежит парламентарию.
В настоящее время правоохранители проверяют место происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.
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