Жена белорусского оппозиционера Статкевича заявила, что ее супругу продлили арест

Супруга бывшего кандидата в президенты Белоруссии Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что ее мужу продлили срок ареста еще на два месяца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее политика задержали по обвинению в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок в республике.

Информацию о том, какая именно инстанция и когда вынесла решение о продлении ареста Статкевича, женщина не привела.

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