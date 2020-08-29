Жена белорусского оппозиционера Статкевича заявила, что ее супругу продлили арест
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Супруга бывшего кандидата в президенты Белоруссии Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что ее мужу продлили срок ареста еще на два месяца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее политика задержали по обвинению в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок в республике.
Информацию о том, какая именно инстанция и когда вынесла решение о продлении ареста Статкевича, женщина не привела.
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