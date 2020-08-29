Глава МИД КНР отнес Китай и Европу к партнерам, а не конкурентам

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства КНР.

По словам министра, договоренности между его страной и Европой «всегда значительно превышали разногласия».

«В нынешней ситуации нарастания протекционизма и односторонности в мире Китай и Европа должны вместе продвигать концепцию многосторонности», — отметил Ван И.

Он также выразил мнение, что им нужно строить открытую глобальную экономическую систему и защищать ключевые нормы международных отношений.

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