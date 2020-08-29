Сенатор-республиканец требует расследовать нападение на него и его жену

Американский сенатор-республиканец Ранд Пол требует от Федерального бюро расследования (ФБР) провести расследование нападения на него и его жену после съезда Республиканской партии США. Об этом Пол заявил в эфире Fox News.

По мнению сенатора, нападение было организовано специально, а его исполнителям заплатили, чтобы они приехали в Вашингтон.

Ранее Рэнд Пол сообщил на своей странице в Twitter, что на него и его жену напала толпа, когда они возвращались домой после выступления президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии.