Трамп назвал Байдена худшим в истории кандидатом от демократов
Джо Байден является худшим из всех когда-либо выдвинутых Демократической партией США кандидатов в президенты, заявил действующий глава государства и кандидат республиканцев Дональд Трамп в ходе обращения к избирателям в Нью-Гэмпшире. Видеозапись опубликована на странице Трампа в Twitter.
«Я думаю, мне выпала честь баллотироваться против худшего кандидата, когда-либо выдвинутого демократами», — сказал президент.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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