Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися

Российская сторона считает выборы президента Белоруссии состоявшимися, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия 1».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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