Тихановская допускает посредничество РФ в урегулировании в Белоруссии

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допускает, что Россия может стать посредником при внутренних переговорах в Белоруссии. Об этом она заявила в интервью Euronews.

«…если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — отметила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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