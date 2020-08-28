В Минске неизвестные задержали члена КС Виталия Кривко

В Минске неизвестными людьми задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе совета.

«Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико был задержан сегодня вечером неизвестными людьми», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под стражу были отправлены Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, которые являются членами президиума КС оппозиции.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Во время протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

После этого в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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