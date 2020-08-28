Макрон призвал Россию провести открытое расследование случившегося с Навальным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает от России проведения открытого расследования происшествия с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Макрон также заявил, что «очень обеспокоен и требователен в отношении России» в том, что касается такого расследования.

Ранее сообщалось, что Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за случившемся с Алексеем Навальным стоит Москва.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

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