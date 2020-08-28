Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о нежелательности военного вмешательства в дела Белоруссии, так как Париж не желает повторения украинских событий. Об этом сообщает Reuters.

«Военное или внутреннее обеспечение безопасности, очевидно, будет вмешательством, выходящим за пределы национальных рамок Беларуси», — добавил Макрон.

Кроме того, Макрон пообещал продолжать переговоры с Путиным, целью которых является убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко принять иностранное посредничество для разрешения кризиса в стране.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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