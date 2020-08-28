Украине предложили отказаться от Донбасса для сохранения «западного вектора»

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко назвал ситуацию, при которой Киеву стоит на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его мнению, это будет целесообразно сделать, если не будут выполнены Минские договоренности.

Он уверен, что если Украина желает и дальше держать «западный вектор», то речи о «возвращении контроля» в Донбассе сейчас идти не должно.

Пристайко назвал свою точку зрения радикальной и отметил, что в случае принятия соответствующего решения оно будет носить временный характер.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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