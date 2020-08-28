Макрон предостерег от любых видов вмешательства в происходящее в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любое иностранное вмешательство в дела Белоруссии, включая вмешательство российских органов внутренней безопасности, приведет к вмешательству и других стран. Об этом сообщает Reuters.
«Любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военных или органов внутренней безопасности, очевидно, было бы вмешательством... которое привело бы к регионализации и интернационализации этого вопроса», — сказал Макрон журналистам.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России создан специальный резерв правоохранителей, которые отправятся в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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