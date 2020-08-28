В МИД РФ отметили нагнетание русофобии перед выборами в Черногории
Москва серьезно обеспокоена попытками руководства Черногории разыграть «антироссийскую карту» в преддверии парламентских выборов в стране. Об этом говорится в официальном комментарии российского МИД.
«Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию «имперских амбиций на Балканах», — отмечается в документе.
Кроме того, по мнению ведомства, действующие власти Подгорицы стимулируют русофобские настроения в республике, а также формируют негатив вокруг приезжающих в Черногорию граждан РФ.
Парламентские выборы в Черногории пройдут 30 августа 2020 года.
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