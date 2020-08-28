Минск заявил об ответственности Киева за решение о «паузе» в двусторонних отношениях

Минск возложил на Киев ответственность за все последствия приостановки контактов между двумя странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

«Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — говорится в заявлении министерства.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о временном прекращении контактов с Белоруссией, пока у Киева не появится уверенность, что они не нанесут «репутационных, моральных, этических» потерь для страны.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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