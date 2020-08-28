Турция отвергла требование ЕС прекратить геологоразведку у берегов Кипра

Турецкий МИД выпустил официальное заявление, где указал, что Евросоюз не имеет права требовать от страны прекращения геологоразведки на прибрежном шельфе Кипра, сообщает ТАСС.

В заявлении ведомство призвало Европу не поддерживать требование Греции ввести санкции против Турции и выступить посредником между Анкарой и Афинами для решения конфликта по статусу морского шельфа.

Ранее Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз неоднократно осуждал действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года. В 1983 году кипрские турки в одностороннем порядке провозгласили «Турецкую республику Северного Кипра». Государство не было признано мировым сообществом. Анкара поддерживает самопровозглашенное государство и заявляет, что ведет разработку исходя из интересов турков-киприотов.

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