Лукашенко считает Путина хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своего российского коллегу Владимира Путина «хорошим другом». Об этом сообщает агентство Sputnik Белоруссия.

Он заявил об этом, когда комментировал заявления российского лидера о ситуации в республике.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга», — произнес Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия может стать «театром военных действий», если вовремя не отреагировать на действия западных государств.

По мнению Лукашенко, Европа желает сделать из Белоруссии рынок для продвижения своей продукции.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.