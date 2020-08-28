Тихановская попросила уважать белорусский суверенитет

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиции могла бы понадобиться помощь России в переговорах с действующей властью, однако вмешиваться в происходящее в республике из-за рубежа не должен никто. Об этом политик заявила в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

«Мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться», — сказала Тихановская.

Она добавила, что очень гордится белорусским народом, который нашел в себе силы выйти на улицы и бороться за свои права.

По ее словам, жители республики наконец смогли осознать происходящее и начать бороться с режимом, который держится в стране на протяжении 26 лет.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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