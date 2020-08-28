В ЕС отказались раскрыть санкционный список против белорусских властей

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не может раскрыть информацию, будет ли белорусский президент Александр Лукашенко включен в санкционный список Евросоюза, сообщает РИА «Новости».

«Я не в состоянии вам дать конкретные числа и конкретные имена. Несомненно, в этот список войдут высокопоставленные лица, но это будет зависеть от развития ситуации», — сказал Боррель.

Он также отметил, что санкционный список против лиц, причастных к силовому подавлению протестов и фальсификациях на выборах в Белоруссии, может со временем быть расширен.

По словам представителя организации, конкретные имена тех, кто попадет под санкции, будут озвучены в ближайшие дни.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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