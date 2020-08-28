Лукашенко заявил о существовании военной угрозы для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря о военной угрозе для республики заявил, что она дейтсвительно существует. Об это сообщает госагентство «БелТА».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — сказал Лукашенко.

По его словам, он, как главнокомандующий, исходит из худшего варианта в этом вопросе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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