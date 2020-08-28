ЕС намерен постепенно усиливать давление на белорусские власти

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз будет постепенно усиливать санкции против действующих властей Белоруссии в случае, если президент Александр Лукашенко продолжит оказывать давление на гражданское общество в республике, сообщает ТАСС.

«Если Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко», — сказал министр.

По словам главы МИД, руководство ЕС продолжает работать над санкционным списком в отношении лиц, причастных к силовому подавлению протестов и фальсификациям на выборах в Белоруссии. Он должен быть опубликован в ближайшее время.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Лукашенко.

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