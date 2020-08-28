Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимиру Путина своим «хорошим другом», цитирует Sputnik Белоруссия.

Комментируя заявление Путина о создании в РФ резерва силовиков для помощи Минску, он отметил, что эти слова услышал от «нашего соседа и моего хорошего друга».

Также он объяснил, почему российская сторона помогает республике: «Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — объяснил он.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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