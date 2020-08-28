ЕС ускорит введение санкций против Турции

Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — сказал он.

Кроме того, Евросоюз может подготовить к саммиту ЕС 24 сентября новые санкции, если Анкара не изменит свои действия, подчеркнул Боррель.

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