ЕС ускорит введение санкций против Турции
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — сказал он.
Кроме того, Евросоюз может подготовить к саммиту ЕС 24 сентября новые санкции, если Анкара не изменит свои действия, подчеркнул Боррель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Отказ от западных ценностей»: как Анкара рассорила Европу
— «ФРГ на стороне Турции»: почему Меркель не защищает Грецию