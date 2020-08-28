Лукашенко заявил о конце «вакханалии» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в стране стабилизируется, передает Sputnik Беларусь.

Продолжающиеся в стране акции протеста он назвал «вакханалией» и отметил, что она постепенно заканчивается. В связи с этим, по словам Лукашенко, пришла пора заняться экономическими вопросами.

Он подчеркнул, что во всех предприятиях республики нужно наладить эффективную работу и достигать высоких результатов.

Ранее стало известно, что в Минске 27 августа на площади Независимости полиция задержала 261 протестующего.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.