Путин поговорил о российско-белорусском сотрудничестве с членами СБ России

Президент России Владимир Путин детально обсудил тему российско-белорусского сотрудничества с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам развития стран и затронули вопросы внутрироссийской повестки.

Как уточнил Песков, в совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, некоторые министры.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По итогам ЦИК, победил действий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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