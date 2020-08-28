Песков назвал «достаточно разумным» число силовиков в резерве для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил число силовиков в российском резерве для помощи Минску как «достаточно разумное», передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом представитель Кремля не разгласил, сколько конкретно сотрудников силовых структур в резерве и чем они вооружены.

Он отметил, что российские правоохранители в случае необходимости готовы воспрепятствовать экстремистским действиям в республике.

Песков также подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Резерв сформирован в рамках договоренностей Союзного государства и, скорее всего, республика не столкнется с такими обстоятельствами, при которых придется перебрасывать силовиков в Минск, добавил он.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России создан специальный резерв правоохранителей, которые отправятся в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.