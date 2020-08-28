Лукашенко призвал подумать о судьбе Европы, если в Белоруссии «полыхнет»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал задуматься, что будет с европейскими странами в случае, если республика «полыхнет», цитирует его «БелТА».
Он призвал Европу «утихомириться» и «взять голову в руки». Он предлагает успокоиться и подумать о судьбе стран ЕС.
«Во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии. — «Газета.Ru») полыхнет. Вы же прекрасно понимаете», — подчеркнул глава государства.
По его словам, если страна «прозевает», то может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».
«Им (на Западе. — «Газета.Ru») не Белоруссия нужна. Белоруссия — это трамплин, как обычно, в Россию», — добавил Лукашенко.
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