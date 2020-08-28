В МИДе объяснили американские санкции против российских НИИ
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США ввели санкции против российских НИИ, чтобы продвигать свои фармакологические компании, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».
«Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических», — сказала Захарова.
26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. В данный список попал 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.
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