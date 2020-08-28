В МИДе объяснили американские санкции против российских НИИ

США ввели санкции против российских НИИ, чтобы продвигать свои фармакологические компании, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических», — сказала Захарова.

26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. В данный список попал 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.

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