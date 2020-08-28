В Кремле подчеркнули невмешательство России в дела Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что возможное участие российских силовиков в стабилизации обстановки в республике никак не отразится на отношениях с белорусами.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который будет переброшен в Минск в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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