В Кремле подчеркнули невмешательство России в дела Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», — сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что возможное участие российских силовиков в стабилизации обстановки в республике никак не отразится на отношениях с белорусами.
Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который будет переброшен в Минск в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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