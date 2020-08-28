Песков рассказал, будут ли в Кремле делать прививки от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, станут ли в Кремле ставить прививки от COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков не исключил, что кто-то в Кремле мог стать добровольцем, однако о каком-то тотальном и обязательном вакцинировании речь идти не может.

В Кремле нет правила делать прививки, отметил Песков. Поэтому, по его словам, когда вакцина станет доступна для всех желающих, каждый будет принимать решение.

Что касается лично его, он заявил, что не будет делать прививку, поскольку переболел коронавирусом.