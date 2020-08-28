Лукашенко заявил, что «вакханалия» в Белоруссии заканчивается

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается, передает госагентство БелТа.

Таким образом глава государства прокомментировал ситуацию с продолжающимися акциями протеста в стране.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что между государственными и частными предприятиями в республике не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, необходимо использовать современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому будет уделяться пристальное внимание, заключил президент.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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